Штормовой ветер в Екатеринбурге перевернул остановку и повалил на автомобиль дерево (ФОТО)
14 апреля 2017, 10:05Здоровье и экология
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13 апреля в Екатеринбурге бушевал штормовой ветер до 25 м/с. Ураган начался неожиданно, еще до предупреждения метеорологов.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, на Грузуфской перевернулась остановка. На Серафимы Дерябиной дерево повредило иномарку. Очевидцы сообщали, что в городе огромные пробки. Горожане были напуганы буйством стихии.
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Фото: Е1
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