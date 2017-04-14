ВИЧ-инфицированные и онкобольные в большинстве регионов России лишены жизненно необходимых лекарств

По данным Росздравнадзора, в большинстве регионов России катастрофически не хватает жизненно важных лекарственных препаратов. Особенно остро это отражается на ВИЧ-инфицированных и больных онкологией. В 70 регионах страны некоторые препараты просто невозможно найти.

Причиной такой ситуации эксперты называют нехватка средств бюджета, а также недостаточная работа фармакологических предприятий. Также среди причин называются допустимые злоупотребления среди чиновников, которые занимаются формированием списка льготных лекарств: в 79 регионах РФ перечни льготных лекарств не соответствуют единому федеральному стандарту. Это отражается на обеспечении населения такими препаратами.

В сложившейся ситуации больные вынуждены приобретать ЖНВЛП за свой счет. Так, в 2013-2015 годах 74% россиян, которые имеют право на льготное медицинское обслуживание в обеспечении льготными лекарствами, вынуждены были заплатить за медицинские препараты из своих личных сбережений, сообщает газета «Известия».