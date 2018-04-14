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Новости Нижнего Тагила

Пожары могут начаться в Свердловской области из-за сжигания сухой травы

14 апреля 2018, 14:35Добавить новость
безопасность,Свердловская область,МЧС,контроль,пожар,сухая трава,пожарные

В Свердловской области из-за потепления и сжигания травы могут начаться пожары. Сотрудники МЧС находятся в повышенной готовности и ведут контроль за ситуацией.

Из-за потепления в Свердловской области могут начаться природные пожары. Так, возгорания уже зафиксированы в Сибири.

Как пишет «Вечерний Екатеринбург», множество природных пожаров в весенний период возникает не только из-за палов травы, но и профилактических отжигов. Многие организации ЖКХ и садоводы начинают сжигать сухую траву.

Работники МЧС призывают руководителей муниципалитетов и граждан сознательно относиться к подобным мероприятиям и не допустить возникновения ЧС. Для этого нужно грамотно организовать работу с предприятиями, собственниками земель и руководителями садоводческих товариществ. А также проводить профилактические мероприятия среди населения.

Стоит также отметить, что во время противопожарного режима запрещены любые действия с открытым огнем. В МЧС для контроля за ситуацией сформированы специальные расчеты, которые будут работать, в том числе, в отдаленных сельских поселениях.  

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