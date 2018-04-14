Тысячи тагильчан выйдут на субботники в апреле и в мае

В центральной части города кампания по уборке стартует 20 апреля, а завершится она к 1 мая. В Дзержинском районе города субботники начнутся с 23 апреля, завершение запланировано на 4 мая.



В Тагилстроевском районе города мероприятия по очистке территории от мусора уже начались. В администрации района говорят, что завершатся субботники к концу апреля. Интересно, что в этом районе города в субботниках примут участие свыше 10 тысяч тагильчан от 120-ти предприятий города.



Кроме того, в субботниках будут участвовать 13 торговых центров, 4 торговые сети, 42 предприятия общепита и 23 предприятия бытового обслуживания. Уборкой они займутся в третьей декаде апреля по 9 мая.



Порядка 600 сотрудников из 22 учреждений культуры проведут субботники с 20 по 27 апреля. Еще 500 сотрудников из 25 спортивных учреждений выйдут на уборку города. Традиционно подключатся к акции образовательные учреждения Нижнего Тагила.





Приемка территории запланирована на седьмое мая, – подчеркнул Сергей Носов, – О положительных или отрицательных результатах проделанной работы будем судить не по количеству мешков с мусором, а по эстетическому виду тех мест, где проводились субботники.