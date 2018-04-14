Все 18 ледовых переправ закрыты в Свердловской области
14 апреля, 11:00Здоровье и экология
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В Свердловской области инспекция по маломерным судам закрыла все ледовые переправы. Они были признаны опасными из-за интенсивного разрушения льда на водоёмах.
13 апреля в регионе закрыли последние 12 переправ, передает издание «Ura.ru».
По заверению специалистов, уже достаточно тепло, что небезопасно для проезда по льду.
Всего в Свердловской области зимой работало 18 ледовых переправ. Все были постепенно закрыты на минувшей неделе.
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