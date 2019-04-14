Пасмурная и облачная погода с осадками ожидается в Нижнем Тагиле

Температура воздуха 15 и 16 апреля составит от +4 до +3 градусов, и если в первый день недели ожидается переменная облачность, то во вторник метеорологи прогнозируют выпадение осадков.

В среду, 17 апреля, выпадет небольшой снег, а столбик термометра опустится до 0. В четверг и пятницу (18 и 19 апреля) в Нижнем Тагиле будет переменная облачность и до 5 градусов тепла.