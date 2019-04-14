Пасмурная и облачная погода с осадками ожидается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 01:00Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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С 15 по 19 апреля в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная и облачная погода. Температура воздуха днём будет подниматься до 5 градусов, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
Температура воздуха 15 и 16 апреля составит от +4 до +3 градусов, и если в первый день недели ожидается переменная облачность, то во вторник метеорологи прогнозируют выпадение осадков.
В среду, 17 апреля, выпадет небольшой снег, а столбик термометра опустится до 0. В четверг и пятницу (18 и 19 апреля) в Нижнем Тагиле будет переменная облачность и до 5 градусов тепла.
Температура ночью будет колебаться от -5 до -9 градусов, а скорость ветра днём от 12 до 16 метров в секунду.
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