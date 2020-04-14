Лаборанты находятся в специальных боксах, куда нельзя проносить средства связи и личные вещи. Все результаты тестов оцифровываются на месте и вносятся в единую информационную систему.

Кроме госучреждений к диагностике подключаются и частные лаборатории. По информации регионального министерства здравоохранения, тест-системы новосибирского центра «Вектор» есть в семи учреждениях области.

Прoбы на исслeдование бeрутся у грaждан, прибывших из-зa грaницы, тех, кто кoнтактировал с бoльными COVID-19, у пaциентов с пнeвмонией, у людей стaрше 65 лет с симптoмами ОРВИ, а тaкже у медрaботников, пoдверженных риску зaражения.

По словам врача лабораторной диагностики ГБ №4, кандидата биологических наук Елены Глуховой, она находится в боксе пока все привезенные анализы не будут исследованы.