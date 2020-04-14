В Свердловской области врач заразился коронавирусом от пациента

Врач из Красноуфимска госпитализирован в больницу № 40 Екатеринбурга. Он лечил пациента с подтвержденным коронавирусом. По информации оперштаба, установлен круг контактов врача, все, с кем он взаимодействовал, находятся под наблюдением. Пациенты красноуфимской больницы переведены в другие медучреждения.