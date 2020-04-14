В Свердловской области врач заразился коронавирусом от пациента
Сегодня, 20:50Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области впервые коронавирусом заразился врач, который лечил больного с таким же диагнозом, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Врач из Красноуфимска госпитализирован в больницу № 40 Екатеринбурга. Он лечил пациента с подтвержденным коронавирусом. По информации оперштаба, установлен круг контактов врача, все, с кем он взаимодействовал, находятся под наблюдением. Пациенты красноуфимской больницы переведены в другие медучреждения.
Напомним, по состоянию на 14 апреля в Свердловской области зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 37 человек выздоровели. 13 апреля стало известно, что в Верхней Пышме коронавирус предварительно подтвержден у сотрудника ГИБДД.
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