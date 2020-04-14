В Свердловской области за сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 93 человек. Из них 37 пациентов выздоровели. Двое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Коронавирус подтвержден у жителей Екатеринбурга, одного жителя Верхней Пышмы, двух жителей Полевского, одного жителя Ачита.