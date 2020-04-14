В Свердловской области за сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса
Сегодня, 12:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили восемь новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 93 человек. Из них 37 пациентов выздоровели. Двое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Коронавирус подтвержден у жителей Екатеринбурга, одного жителя Верхней Пышмы, двух жителей Полевского, одного жителя Ачита.
Напомним, вчера стало известно, что коронавирус предварительно подтвержден у сотрудника ГИБДД Верхней Пышмы. Из-за этого на самоизоляцию отправили весь взвод.
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