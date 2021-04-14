Есть ли антитела: тагильчанам доступен анализ «После вакцинации от COVID-19»

У компании есть предложение и для тех, кто еще не сделал прививку — комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» поможет уточнить наличие противопоказаний и подготовиться к процедуре правильно. До 31 июля стоимость этого комплекса равна 2390 рублей без учета взятия биоматериала, срок выполнения — 1 день. Подробности — на странице исследования.