Есть ли антитела: тагильчанам доступен анализ «После вакцинации от COVID-19»

Есть ли антитела: тагильчанам доступен анализ «После вакцинации от COVID-19»
Сегодня, 11:00Здоровье и экологияФото: Лаборатория «Гемотест»
Жители Нижнего Тагила смогут правильно проверить выработку антител после вакцинации от COVID-19 с помощью специального анализа от Лаборатории «Гемотест».

Механизм исследования прост — определяется количество нейтрализующих антител к S-белку SARS-CoV-2. Вакцина «Спутник V» учит организм реагировать именно на этот белок, так как с его помощью вирус проникает в клетку. «Гемотест» использует для анализа тест-систему и оборудование фирмы Roche (Швейцария).

Важно отметить, что перед тем, как сдавать анализ «После вакцинации от COVID-19», нужно выждать минимум одну неделю после получения второй дозы вакцины. Это нужно для того, чтобы организм успел среагировать на прививку и выработать нужные антитела.

Анализ не предназначен исключительно для тех, кто уже прошел вакцинацию — он поможет оценить иммунный ответ организма и тем, кто переболел COVID-19 и не делал прививку.

До 31 июля исследование «После вакцинации от COVID-19» доступно по специальной цене — 1390 рублей. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок выполнения — 1 день. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».

У компании есть предложение и для тех, кто еще не сделал прививку — комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» поможет уточнить наличие противопоказаний и подготовиться к процедуре правильно. До 31 июля стоимость этого комплекса равна 2390 рублей без учета взятия биоматериала, срок выполнения — 1 день. Подробности — на странице исследования.

Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получить по электронной почте. Также на указанный при заказе номер телефона придет SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Нижнем Тагиле:

  • просп. Вагоностроителей, 13
  • Газетная, 72
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Нижний Тагил
вакцинациятестНижний Тагилкоронавирус
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