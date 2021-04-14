Есть ли антитела: тагильчанам доступен анализ «После вакцинации от COVID-19»

Механизм исследования прост — определяется количество нейтрализующих антител к S-белку SARS-CoV-2. Вакцина «Спутник V» учит организм реагировать именно на этот белок, так как с его помощью вирус проникает в клетку. «Гемотест» использует для анализа тест-систему и оборудование фирмы Roche (Швейцария).
Важно отметить, что перед тем, как сдавать анализ «После вакцинации от COVID-19», нужно выждать минимум одну неделю после получения второй дозы вакцины. Это нужно для того, чтобы организм успел среагировать на прививку и выработать нужные антитела.
Анализ не предназначен исключительно для тех, кто уже прошел вакцинацию — он поможет оценить иммунный ответ организма и тем, кто переболел COVID-19 и не делал прививку.
До 31 июля исследование «После вакцинации от COVID-19» доступно по специальной цене — 1390 рублей. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок выполнения — 1 день. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».
У компании есть предложение и для тех, кто еще не сделал прививку — комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» поможет уточнить наличие противопоказаний и подготовиться к процедуре правильно. До 31 июля стоимость этого комплекса равна 2390 рублей без учета взятия биоматериала, срок выполнения — 1 день. Подробности — на странице исследования.
Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получить по электронной почте. Также на указанный при заказе номер телефона придет SMS-уведомление.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Нижнем Тагиле: