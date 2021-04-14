Сдавать тест на COVID-19 обязаны все возвращающиеся из-за рубежа россияне

Все граждане России, которые возвращаются в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Об этом свидетельствует новое постановление Роспотребнадзора, которое вступает в силу с 15 апреля.

Ранее тест нужно было сдавать лишь тем, кто прибывает в страну воздушным транспортом. Теперь, согласно правилам, жители РФ до въезда на территорию страны должны заполнить на едином портале Госуслуг (ЕПГУ) специальную анкету, а в течение трех дней после прибытия пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и разместить результат на ЕПГУ. Режим изоляции по месту жительства граждане обязаны соблюдать до получения информации. Также Роспотребнадзор поручил работодателям информировать о новых правилах сотрудников, которые покидают страну. Из-за COVID-19 Россия приостановила чартерные полеты в Турцию Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 Россия на полтора месяца приостанавливает чартерные полеты в Турцию.

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