Сдавать тест на COVID-19 обязаны все возвращающиеся из-за рубежа россияне

Сдавать тест на COVID-19 обязаны все возвращающиеся из-за рубежа россияне
Сегодня, 20:14Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Все граждане России, которые возвращаются в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Об этом свидетельствует новое постановление Роспотребнадзора, которое вступает в силу с 15 апреля.

Ранее тест нужно было сдавать лишь тем, кто прибывает в страну воздушным транспортом.

Теперь, согласно правилам, жители РФ до въезда на территорию страны должны заполнить на едином портале Госуслуг (ЕПГУ) специальную анкету, а в течение трех дней после прибытия пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и разместить результат на ЕПГУ. Режим изоляции по месту жительства граждане обязаны соблюдать до получения информации.

Также Роспотребнадзор поручил работодателям информировать о новых правилах сотрудников, которые покидают страну.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 Россия на полтора месяца приостанавливает чартерные полеты в Турцию.

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