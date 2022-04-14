ЕВРАЗ признал проблему грязного воздуха в Нижнем Тагиле

О количестве снижения выбросов с начала реализации «Чистого воздуха» представитель ЕВРАЗа не упомянул. Однако известно, что оно составляет лишь десятые доли. По данным доклада министерства экологии Свердловской области, в 2018 году объем выбросов ЕВРАЗ НТМК составлял 65,1 тысячи тонн в год, в 2019 году — 65 тысяч тонн в год, в 2020 году — 64,3 тысячи тонн в год. То есть за три года предприятие снизило выбросы всего на 800 тонн в год.