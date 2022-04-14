ЕВРАЗ признал проблему грязного воздуха в Нижнем Тагиле

Круглый стол, где обсуждались проблемы грязного воздуха и реализация мониторинга его качества, прошел в Общественной палате РФ 12 апреля. От Нижнего Тагила на мероприятии присутствовали заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов и директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев.
В первую очередь в своем докладе Максим Епифанцев отметил, что статистика снижения выбросов предприятием «менее красивая», чем в Новокузнецке (город также входит в программу «Чистый воздух» и имеет на своей территории завод ЕВРАЗа). Однако представитель холдинга связал это с тем, что основной объем выбросов был снижен еще до экологической программы.
У НТМК снижение было 32%, поэтому сейчас сложнее уменьшать объемы выбросов. Если вернуться в 98-й год, когда Нижний Тагил считался зоной экологического бедствия, предприятие выбрасывало 280 тысяч тонн в год. На сегодняшний день оно выбрасывает 70 тысяч тонн в год, то есть в четыре раза меньше,сообщил Максим Епифанцев.
О количестве снижения выбросов с начала реализации «Чистого воздуха» представитель ЕВРАЗа не упомянул. Однако известно, что оно составляет лишь десятые доли. По данным доклада министерства экологии Свердловской области, в 2018 году объем выбросов ЕВРАЗ НТМК составлял 65,1 тысячи тонн в год, в 2019 году — 65 тысяч тонн в год, в 2020 году — 64,3 тысячи тонн в год. То есть за три года предприятие снизило выбросы всего на 800 тонн в год.
Основной проблемой в Нижнем Тагиле Максим Епифанцев назвал «открыть форточку», то есть неприятные химические запахи от выбросов. В связи с этим ЕВРАЗ даже проанализировал жалобы жителей.
Мы проанализировали жалобы населения за последние пять лет. 64% жалоб на запахи с комбината и 36% — это на видимые выбросы,рассказал представитель ЕВРАЗа.
Последние массовые жалобы на ухудшение самочувствия у тагильчан были в конце января, когда город накрыл смог. Тогда пост УГМС на Красном Камне зафиксировал превышение сероводорода почти в 20 раз. А Росприроднадзор обнаружил, что источником вещества стал ЕВРАЗ НТМК, за что комбинат был оштрафован на сумму от 20 до 100 тысяч рублей.
В своем докладе Максим Епифанцев затронул и тему санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК — якобы даже когда ПДК в СЗЗ укладывается в нормативы, запах в воздухе все равно есть. Однако по факту санитарно-защитная зона у предприятия отсутствует. Ее утверждение длится уже несколько лет. Последняя дата, когда ЕВРАЗ НТМК обещал установить СЗЗ, была 31 декабря 2020 года, но ее нет до сих пор. А жители Нижнего Тагила пытаются добиться определения санитарной зоны СЗЗ через суд.
А пока, по словам Епифанцева, ЕВРАЗ-холдинг «принял в разработку пару проектов, которые борются с запахами». Но, что это за проекты, и как они будут работать, он не уточнил.
Рассказал представитель ЕВРАЗа и о планах улучшения экологии в Нижнем Тагиле:
Мы хотим избавиться от старых коксопековых батарей, которые дымят и неприятно пахнут. Мы убираем хранилище кокосового газа, которое также открытое. И также дает неприятные запахи. И в целом с помощью этих проектов мы с можем снизить количество веществ 1 и 2 класса опасности, которые полиароматика.
Такие действия помогут снизить количество выбросов на 50% отметил Максим Епифанцев, но по отношению к каким показателям будет такое уменьшение — он не сообщил.
Возможно, что такая модернизация производства все же поможет коксохимическому производству ЕВРАЗ НТМК в будущем избегать выбросов черного и желто-зеленого дыма, которые регулярно происходили летом 2021 года. Проверка природоохранной прокуратуры показала, что все выбросы были аварийными и происходили из-за технической неисправности оборудования.
Кроме того, ЕВРАЗ НТМК собирается создать собственный автоматизированный мониторинг атмосферного воздуха. Но пока этому препятствуют наложенные санкции и ограничение импорта.
К сожалению, разработка мониторинга сейчас не так быстро идет, потому что 90% оборудования импортное. Мы видим большую проблему с приобретением такого оборудования. Системы, которые делают китайцы, они не все аккредитованы,рассказал Максим Епифанцев.
Ранее ЕВРАЗ НТМК уже приобрел за 30 млн рублей оборудование для экологического контроля. Также предприятие использует собственную передвижную станцию мониторинга, но результаты замеров комбинат не озвучивает.
По итогу Максим Епифанцев в своем докладе озвучил лишь поверхностные факты о вкладе ЕВРАЗ НТМК в улучшение тагильской экологии. Представитель холдинга не озвучил статистику снижения выбросов за время реализации «Чистого воздуха». А также не прокомментировал другие острые вопросы — отсутствие санитарной зоны, аварийные выбросы и частое превышение сероводорода.
Кстати, в последние дни газоанализатор TagilCity.ru и посты УГМС фиксируют превышение вредных веществ почти ежедневно. При этом в городе объявлены НМУ, а тагильчане жалуются на головные боли, кашель, бессонницу и слезотечение.
По мнению тагильского активиста Андрея Волегова, польза ЕВРАЗ НТМК в виде количества рабочих мест не покрывает его вред:
На ЕВРАЗ НТМК, насколько мне известно, работают около 13 тысяч человек. То есть получается от общей численности Нижнего Тагила — 344 тысячи человек — где-то 3,5%. При этом от работы данного предприятия страдает воздушная сфера, страдают жители.