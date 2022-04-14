Можно ли заказать лекарства за границей и не попасть за решетку

53% отечественного фармацевтического рынка приходится на препараты из-за рубежа. Причем только у 35 наименований синтетических лекарств и 162 жизненно необходимых производителем указана Российская Федерация. Причин в том, что россияне чаще покупают импортные аналоги, несколько — от недоверчивости граждан к российскому производителю до необходимости, так как некоторые заболевания поддаются успешному лечению только препаратами из-за рубежа.
Импорт лекарственных препаратов в Россию должен пройти через несколько барьеров как фактических, так и номинальных, чтобы лекарственные средства оказались на прилавках российских аптек. Так, например, сложности возникают из-за запрета ряда компаний западных стран работать с РФ или транспортным компаниям из России осуществлять перевозки лекарств из Европы. Не последнюю роль в проблемах с поставками препаратов играют процессы на валютном рынке.
Например, сложности уже испытали на себе россияне с болезнью Паркинсона. Из 300 тысяч больных около 70% принимают ежедневно препараты от Teva и Hoffmann-La Roche, которые в российских аптеках практически отсутствуют. Из-за того, что государство устанавливает цены на данную категорию лекарственных средств, производители и поставщики посчитали их доставку в Россию «экономически нецелесообразными». После приема отечественны аналогов, чаще западных, возникают побочные эффекты — галлюцинации, рвота, потеря равновесия, паралич.
Некоторые россияне не имеют иного варианта, кроме, как заказать препараты за рубежом. Вот тут поджидают не только подводные камни, но и риск потерять не только свободу, но и жизнь.
Современные россияне еще помнят времена тотального советского дефицита, когда «достать из-под полы» какие-то препараты было делом вполне обыденным. Дельцов, которые проворачивали подобные сделки, называли фарцовщиками. Например, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» показан пример подпольной продажи запчастей. Сейчас с лекарствами практически та же история. Если в СССР приходилось провозить «запрещенку» через знакомых дипломатов, моряков, артистов, ученых и так далее (то есть, через всех, кто имел право выезда за рубеж), то сегодня шаг вперед сделали мировые курьерские службы. Но опыт с передачи санкционных предметов с кем-либо до сих пор остается в цене.
При этом, не стоит забывать, что купленные в аптеке иностранные препараты могут оказаться ящиком Пандоры.
Процесс покупки лекарственных препаратов в иностранных аптеках сам по себе не наказуем. Платить за лекарства можно онлайн виртуальными картами или криптовалютами, никто не запретит это делать. Загвоздка кроется в том, как лекарства в Россию завести из-за рубежа, не попав под статью.
Особое внимание привлекают препараты категории «сильнодействующие и (или) ядовитые вещества и содержащие психотропные и наркотические вещества». Такие лекарственные препараты должны иметь соответствующие сопроводительные документы от врача.
Необходимо иметь документ, подтверждающий назначение пациенту таких препаратов (в частности, рецепта врача). В противном случае это может быть чревато уголовной ответственностью, поделилась с «Новыми Известиями» юрист практики Здравоохранение и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.
Согласно законодательству РФ, существует определенный перечень юридических лиц, которые могут провозить в Россию лекарственные средства. В первую очередь, к ним относятся организации оптовой торговли, а не частные торговые компании.
Перед тем, как заказывать тот или иной товар, необходимо точно знать, потребует ли поставщик рецепт на лекарство. Например, в Германии, Финляндии, Швейцарии, Швеции или Эстонии, то там могут принять скан или фото заполненного рецептурного бланка от вашего лечащего врача в России. В документе обязательно должны быть указаны дозировка, длительность курса, а название препарата и фамилии — строго на английском языке. Другие страны могут в продаже рецептурного препарата и вовсе отказать.
Если товары, которые вы решили приобрести за рубежом, имеют российскую регистрацию, а также не содержат запрещенные вещества, препаратов не слишком много (только для личного пользования), то в Российскую Федерацию такие лекарства дойдут без проблем. Однако, для своей убежденности и предотвращения различного рода казусов на таможне, россиянам рекомендуется ознакомиться с Государственным реестром лекарственных средств (ГРЛС). Документ представлен как на сайте Минздрава РФ, так и на различных юридических консультационных порталах.
Другое дело, если препарата в списке нет. Тогда российскому покупателю придется столкнуться с рядом сложностей. Например, Аскорбинка или аспирин от Bayer без особых проблем пересекут границу, а вот более сложные препараты доставят и перевозчику, и заказчику массу проблем.
Если они завозят препарат таким образом, что отправляют какого-то так называемого «бегунка», человека, который в своей сумочке провезет этот препарат, то для него возможна уже уголовная ответственность. Потому что у нас есть процедура, когда ввозятся препараты из-за рубежа, которые, возможно не имеют сертификата, но это всегда должен быть протокол консилиума врачей, которые четко определят, какой препарат нужен, и объяснят, почему нет аналога в РФ — может, какие-то аллергические реакции у пациента или еще что-то,поделилась с изданием медицинский юрист Ирина Гриценко.
По словам юриста, даже иностранные аптеки могут прислать совсем не тот препарат, который был заказан. Например, нет никакой гарантии, что собеседник от лица европейской аптеки поймет дословно, что заказчику из России нужен препарат с инструкцией на русском языке. Существует риск нарваться на мошенников — никто не дает гарантии, что в купленных через глобальную сеть препаратах будет именно то или иное лекарство. Поэтому юристы рекомендуют проверять как сами аптеки, так и их сайты.
Во-первых, в ЕС все зарегистрированные онлайн-аптеки обязаны размещать на своей странице логотип в виде белого креста на полосатом зелёном фоне. Во-вторых, для полной уверенности в легальности торговой точки, стоит проверить регистрацию аптеки на сайте Европейского медицинского агентства. Если заказываете препараты из США, то там адреса сайтов легальных онлайн-аптек должны оканчиваться на.pharmacy. Другие окончания американских онлайн-аптек не допустимы.
Если препарат по какой-то причине не подошел, или оказался не тем, что вам нужно, вернуть или обменять его будет практически невозможно. Как, впрочем, и продать через сайты частных объявлений. Так как торговать лекарственными препаратами на территории РФ могут только те, у кого есть соответствующая лицензия.