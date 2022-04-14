Отделение реанимации будет отремонтировано в горбольнице №4 в Тагиле

Отделение реанимации будет отремонтировано в горбольнице №4 в Тагиле
Отделение реанимации будет отремонтировано в горбольнице №4 в Тагиле
Сегодня, 17:19Здоровье и экологияФото: 1MI
Ремонт отделения реанимации и анестезиологии оценен в 32,6 млн рублей. Сейчас горбольница №4 в Тагиле ищет подрядчика для выполнения данных работ.

Информация об аукционе по поиску строительной организации появилась на сайте Госзакупок 13 апреля 2022 года. Начальная стоимость контракта составляет 32,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен провести демонтажные работы, затем оштукатурить и покрасить стены, постелить плитку на пол, смонтировать потолок, установить двери. Также строители поменяют электропроводку, вентиляцию, системы канализации и водоотведения.

Согласно контракту, работы начнутся 23 мая, в завершатся 3 сентября 2022 года. Подать заявки на участие в торгах компании могут до 29 апреля.

Напомним, в 2022 году будет отремонтировано здание Демидовской поликлиники. Начальная цена контракта - 78,8 млн рублей. Подрядчик определится 21 апреля этого года.

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