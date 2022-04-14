Отделение реанимации будет отремонтировано в горбольнице №4 в Тагиле

Информация об аукционе по поиску строительной организации появилась на сайте Госзакупок 13 апреля 2022 года. Начальная стоимость контракта составляет 32,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен провести демонтажные работы, затем оштукатурить и покрасить стены, постелить плитку на пол, смонтировать потолок, установить двери. Также строители поменяют электропроводку, вентиляцию, системы канализации и водоотведения.