Проливные дожди и штормовой ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 15 апреля

Превентивные мероприятия рекомендуется провести муниципалитетам на всей территории Свердловской области.
В связи с дождями возникает риск подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Сильный ветер может обрушить линии электропередач, неукрепленные конструкции и деревья, кровлю жилых домов. Также погодные условия будут способствовать возникновению пожаров.
В связи с этим тагильчанам рекомендуется избегать разжигания открытого огня, а также не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов. При возникновении ЧС можно обратиться по телефонам 101 или 112.