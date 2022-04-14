Проливные дожди и штормовой ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 15 апреля

Проливные дожди и штормовой ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 15 апреля
Проливные дожди и штормовой ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 15 апреля
Сегодня, 17:47Здоровье и экологияФото: 1MI
О мерах безопасности напоминает МЧС тагильчанам в связи с погодными условиями 15 апреля. Синоптики прогнозируют сильный дожди и ветер до 15 метров в секунду.

Превентивные мероприятия рекомендуется провести муниципалитетам на всей территории Свердловской области.

В связи с дождями возникает риск подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Сильный ветер может обрушить линии электропередач, неукрепленные конструкции и деревья, кровлю жилых домов. Также погодные условия будут способствовать возникновению пожаров.

В связи с этим тагильчанам рекомендуется избегать разжигания открытого огня, а также не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов. При возникновении ЧС можно обратиться по телефонам 101 или 112.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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