Проливные дожди и штормовой ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 15 апреля

О мерах безопасности напоминает МЧС тагильчанам в связи с погодными условиями 15 апреля. Синоптики прогнозируют сильный дожди и ветер до 15 метров в секунду.

Превентивные мероприятия рекомендуется провести муниципалитетам на всей территории Свердловской области. В связи с дождями возникает риск подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Сильный ветер может обрушить линии электропередач, неукрепленные конструкции и деревья, кровлю жилых домов. Также погодные условия будут способствовать возникновению пожаров. В связи с этим тагильчанам рекомендуется избегать разжигания открытого огня, а также не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов. При возникновении ЧС можно обратиться по телефонам 101 или 112.

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