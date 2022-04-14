За вырубку деревьев возле ТЦ «Депо» Нижний Тагил получил денежную компенсацию

Участок вырубленных деревьев под новый торговый центр на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле являлся территорией зеленых насаждений, а не лесом. За вырубку Нижний Тагил получил компенсационные выплаты.

Новые зеленые посадки на месте вырубки не предусмотрены. Компенсацию за вырубку город получил в денежном эквиваленте, сообщила начальник отдела экологии Лариса Носовская. Сумму компенсации чиновница не уточнила. Напомним, на участке в районе ТЦ «Депо» велась вырубка леса для дальнейшего строительства на этом месте нового торгового центра. Застройщиком выступает компания из Екатеринбурга «Центральная недвижимость». Всего было вырублено более 1,2 тысячи кубометров деревьев на площади три тысячи квадратных метров. Новый торговый центр появится в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе

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