Крупный град прошел в Екатеринбурге: срабатывала даже автомобильная сигнализация (ФОТО)
14 мая 2017, 12:40Здоровье и экология
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Размеры градин, выпавших ночью в Екатеринбурге, достигали величины вишни. Погода на Урале преподносит сюрпризы в мае.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью 13 мая на окраины уральской столицы обрушился град. Он падал с такой силой, что срабатывала сигнализация, установленная на автомобилях. Это коснулось территории Верх-Исетского района и Палкинского торфяника.
Размеры градин достигали трех сантиметров. Такой крупный град мог наделать много бед, но сообщений о пострадавших от атмосферного явления не поступало.
А сегодня днем резкий порывистый ветер ронял рекламные щиты, установленные на улицах.
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Как сообщают синоптики, непредсказуемость погоды будет продолжаться до середины следующей недели, сообщает Е1.RU. Метеорологи уже напоминали о предстоящем похолодании на Среднем Урале.
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Фото: Е1.RU
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