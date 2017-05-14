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Крупный град прошел в Екатеринбурге: срабатывала даже автомобильная сигнализация (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крупный град прошел в Екатеринбурге: срабатывала даже автомобильная сигнализация (ФОТО)

14 мая 2017, 12:40Здоровье и экология
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