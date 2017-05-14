Крупный град прошел в Екатеринбурге: срабатывала даже автомобильная сигнализация (ФОТО)

Ночью 13 мая на окраины уральской столицы обрушился град. Он падал с такой силой, что срабатывала сигнализация, установленная на автомобилях. Это коснулось территории Верх-Исетского района и Палкинского торфяника.

Размеры градин достигали трех сантиметров. Такой крупный град мог наделать много бед, но сообщений о пострадавших от атмосферного явления не поступало.

А сегодня днем резкий порывистый ветер ронял рекламные щиты, установленные на улицах.

Как сообщают синоптики, непредсказуемость погоды будет продолжаться до середины следующей недели, сообщает Е1.RU. Метеорологи уже напоминали о предстоящем похолодании на Среднем Урале.

Фото: Е1.RU