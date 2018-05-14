Ночные заморозки ожидаются на Среднем Урале в начале недели

Все службы, которые работают в сфере сельского хозяйства, получили рекомендации о защите культур от низких температур. О принятых мерах они будут сообщать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила».



В целом на севере региона на ближайшие пару дней обещают облачность с прояснениями. Местами будет идти дождь и даже мокрый снег: последний, в частности, преимущественно в ночное время. Днём ожидается до +15 градусов, ночью до +8 максимум. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет достигать 15-16 метров в секунду.



Добавим, что в реках Свердловской области продолжается разрушение льда. В лесах на территории региона действует 1-ый и 2-ой класс пожарной опасности.