Более четырех тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей

Активность клещей увеличилась с установлением теплой погоды, однако сейчас общее число обратившихся не превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

В столице Урала от укусов клещей пострадали 1,8 тысячи горожан, из них 301 ребенок. Наибольшее число обращений, помимо Екатеринбурга, зафиксировано в Каменске-Уральском, Березовском, Ирбите, Камышлове.

С подозрением на клещевой энцефалит в больницах региона находятся семь человек, еще у 12 человек диагностирован боррелиоз. Среди исследованных особей, снятых со свердловчан, в 1,6% проб обнаружен вирус энцефалита, в 33% проб — боррелиоз.