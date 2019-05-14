Более четырех тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей
4,7 тысячи человек, по данным на 13 мая, обратились в травмпункты Свердловской области с укусами клещей, сообщает Роспотребнадзор по региону.
Активность клещей увеличилась с установлением теплой погоды, однако сейчас общее число обратившихся не превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.
В столице Урала от укусов клещей пострадали 1,8 тысячи горожан, из них 301 ребенок. Наибольшее число обращений, помимо Екатеринбурга, зафиксировано в Каменске-Уральском, Березовском, Ирбите, Камышлове.
С подозрением на клещевой энцефалит в больницах региона находятся семь человек, еще у 12 человек диагностирован боррелиоз. Среди исследованных особей, снятых со свердловчан, в 1,6% проб обнаружен вирус энцефалита, в 33% проб — боррелиоз.
Ранее сообщалось, что в регионе зафиксирована аномальная активность клещей. По данным прошлой недели, за медицинской помощью обратились 2,6 тысячи человек, таким образом, число пострадавших за майские праздники возросло почти вдвое.