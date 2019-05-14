Заморозки ожидаются в Нижнем Тагиле 15 и 16 мая
Сегодня, 09:35Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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На Среднем Урале 15-16 мая ожидаются заморозки, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным синоптиков, в Нижнем Тагиле ночью и утром 15-16 мая температура воздуха будет опускаться до -3 градусов. 14 мая продолжает сохраняться высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса).
14 мая днем температура воздуха не поднимется выше +11 градусов, дожди.
15 мая, в среду, синоптики обещают +13 в дневные часы, без осадков.
16 мая днем станет теплее, воздух прогреется до +18 градусов. Не исключены дожди.
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