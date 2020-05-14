Новая система сбора нефтесодержащих отходов запущена в Свердловской области
Сегодня, 21:30Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Передвижные мобильные пункты по сбору отработанного масла и других нефтесодержащих отходов заработали в Свердловской области, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Пункты приёма работают во всех городах региона. Первоначально машины передвигаются по Екатеринбургу и другим муниципалитетам, после чего отходы отправляют на переработку. Нефтесодержащие отработанные материалы принимают как от предпринимателей и заводов, так и от граждан.
Приёмом отходов занимается утилизирующая компания «Этиламин-Ек». По словам директора организации Алексея Спирина, не сомтря на пандемию, за последний месяц штат сотрудников расширился – было принято несколько водителей и диспетчеров.
Сбор и переработка нефтесодержащих отходов входят в национальный проект «Экология».
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