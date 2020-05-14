Новая система сбора нефтесодержащих отходов запущена в Свердловской области

Пункты приёма работают во всех городах региона. Первоначально машины передвигаются по Екатеринбургу и другим муниципалитетам, после чего отходы отправляют на переработку. Нефтесодержащие отработанные материалы принимают как от предпринимателей и заводов, так и от граждан.