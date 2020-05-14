Правительство РФ рассмотрит законопроект о выделении средств на улучшение экологии

Согласно документу, наибольшую сумму планируется выделить Челябинской области — более 5,5 миллиардов рублей. Свердловская область получит 550 миллионов рублей. Кроме того, транши предназначены для других регионов.

Основная сумма — 11,1 миллиардов рублей — предназначена для обновления парка общественного транспорта в городах, которые участвуют в проекте. Это Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил и другие. Челябинску и Чите предполагается выделить 774 миллиона рублей для создания газозаправочной инфраструктуры, троллейбусных и трамвайных линий. Магнитогорску и Братску выделят 928 миллионов рублей для газораспределительных сетей, модернизацию котельных и озеленение.