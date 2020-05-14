Росприроднадзор предложил не учитывать мнение граждан при оценке качества воздуха

В ведомстве обратили внимание, что большинство загрязняющих веществ не имеют запаха и цвета.

В данном случае речь идет о том, чтобы скорректировать паспорт проекта «Чистый воздух». Росприроднадзор предложил исключить показатель, касающийся удовлетворения граждан качеством воздуха в крупных промышленных центрах.

На данный момент проектом предусмотрена очистка валовых выбросов в атмосферу к 2024 году на 22%. В проект включены Нижний Тагил, Липецк, Челябинск и другие города. Предполагается, что к моменту завершения проекта 90% жителей будут довольны качеством воздуха.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова написала экспертному совету нацпроекта «Экология», что удовлетворенность граждан зависит от индивидуального восприятия, которое определяется визуально или при помощи обоняния.

Чиновница уверена, что граждане не могут давать объективную оценку реального снижения выбросов в атмосферу, это возможно только посредством использования специального оборудования.