В Екатеринбурге Роспотребнадзор через суд госпитализировал ребенка с COVID-19
Сегодня, 20:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге коронавирус диагностирован у годовалого мальчика. Однако его госпитализации Роспотребнадзору пришлось добиваться через суд, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на ведомство.
Сюжеты: Коронавирус
У ребенка появились признаки простуды, и родители обратились к медикам. Мальчику сделали на дому тест на COVID-19 и он оказался положительным. Однако мама малыша написала отказ от госпитализации.
Роспотребнадзор обратился в суд. 14 мaя состoялось судебнoе засeдание, в ходе котoрого ведoмству удалoсь дoбиться решeния о принудитeльной госпитaлизации ребeнка.
Для того, чтобы увезти мальчика в больницу, представители Роспотребнадзора и опеки совместно с полицией пришли домой к семье. Однако двери им так никто и не открыл.
Позже, по словам сотрудников ведомства, им все таки удалось уговорить маму госпитализировать ребенка. Сейчас он вместе с ней находится в больнице.
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