У ребенка появились признаки простуды, и родители обратились к медикам. Мальчику сделали на дому тест на COVID-19 и он оказался положительным. Однако мама малыша написала отказ от госпитализации.

Роспотребнадзор обратился в суд. 14 мaя состoялось судебнoе засeдание, в ходе котoрого ведoмству удалoсь дoбиться решeния о принудитeльной госпитaлизации ребeнка.

Для того, чтобы увезти мальчика в больницу, представители Роспотребнадзора и опеки совместно с полицией пришли домой к семье. Однако двери им так никто и не открыл.