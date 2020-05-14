В инфекционной больнице Нижнего Тагила от коронавируса лечатся больше 100 пациентов

При этом, количество свободных коек составляет 137.

В общей сложности в Свердловской области, куда могут быть госпитализированы больные коронавирусом, свободно 30% коек. Как сообщил изданию источник в министерстве здравоохранения региона, по данным на 13 мая, в медицинских учреждениях свободны 1097 мест, из них 597 находятся в Екатеринбурге, остальные — в других муниципалитетах региона.

Отмечается, что не во всех больницах на данный момент есть пациенты с коронавирусом. Так, в Екатеринбурге только 50% имеют подтвержденный диагноз. В больницах Ирбита, Сухого Лога, Ачита, Первоуральска, Каменска-Уральского, Краснотурьинска вообще нет ни одного пациента с COVID-19.

Всего из 2510 мест, только на 1318 койках лежат пациенты с коронавирусом. У остальных людей диагнозы иные.

Количество свободных и занятых коек ежедневно меняется, так как каждые сутки выздоравливает несколько десятков людей.