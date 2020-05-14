В Нижнем Тагиле впервые за четыре дня не подтверждено случаев заражения COVID-19
Сегодня, 13:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за последние сутки не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 61 человек.
Количество вылечившихся от коронавируса также не увеличилось. Оно составляет 13 человек.
Также не зафиксировано в городе и летальных случаев.
В Свердловской области, по последним данным, зафиксировано 64 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности количество зараженных достигло 2362 человека.
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