В России число заболевших COVID-19 превысило 250 тысяч человек
Сегодня, 12:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба, в России за сутки было подтверждено 9974 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество заболевших за все время пандемии составило 252 245 человек.
При этом число выздоровевших пациентов увеличилось на 5527 человек, достигнув отметки в 53 530 человек.
Зафиксированы на территории страны новые летальные случаи. Их количество составило 93 пациента. В общей сложности от коронавируса скончались 2305 человек.
Кроме того, более 259 тысяч человек остаются под наблюдением медиков.
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