В России число заболевших COVID-19 превысило 250 тысяч человек

Общее количество заболевших за все время пандемии составило 252 245 человек.

При этом число выздоровевших пациентов увеличилось на 5527 человек, достигнув отметки в 53 530 человек.

Зафиксированы на территории страны новые летальные случаи. Их количество составило 93 пациента. В общей сложности от коронавируса скончались 2305 человек.