Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле 15 мая

В воскресенье синоптики прогнозируют + 15 градусов, будет дуть юго-западный ветер.
В связи с неблагоприятными погодными условиями возникает риск обрыва линий электропередач и крушения незакрепленных конструкций и деревьев. Сильный ветер способствует возникновению пожаров. Из-за ливней возможно ухудшение дорожных условий и увеличение числа аварий.
Тагильчанам необходимо соблюдать правила безопасности и рекомендации МЧС. Во время грозы не следует выходить из дома, нужно отключить электроприборы. Водители должны соблюдать необходимую дистанцию и другие правила дорожного движения.