Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле 15 мая

Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле 15 мая
Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле 15 мая
Сегодня, 16:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Штормовой ветер до 18 метров в секунду ожидается в Нижнем Тагиле 15 мая. Также возможны дожди и грозы.

В воскресенье синоптики прогнозируют + 15 градусов, будет дуть юго-западный ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возникает риск обрыва линий электропередач и крушения незакрепленных конструкций и деревьев. Сильный ветер способствует возникновению пожаров. Из-за ливней возможно ухудшение дорожных условий и увеличение числа аварий.

Тагильчанам необходимо соблюдать правила безопасности и рекомендации МЧС. Во время грозы не следует выходить из дома, нужно отключить электроприборы. Водители должны соблюдать необходимую дистанцию и другие правила дорожного движения.

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