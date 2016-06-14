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Тополя Нижнего Тагила вступили в фазу цветения: по городским улицам летает пух (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тополя Нижнего Тагила вступили в фазу цветения: по городским улицам летает пух (ФОТО)

14 июня 2016, 17:25Здоровье и экологияПавел Щербина
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