Тополя Нижнего Тагила вступили в фазу цветения: по городским улицам летает пух (ФОТО)

Невозможно находиться на улице. Пух повсюду. Липнет на лицо, попадает в глаза, будто лезет в нос. В прошлом году такого не было, наверное, потому что было холодно. А сейчас погода благоволит. Вот нас и накрыло тополиным снегопадом рассказала тагильчанка Алёна.

Опрос, проведённый ранее, показал, что 41% тагильчан негативно относится к тополиному пуху. 10% признались в том, что страдают из-за него у них обостряются симптомы аллергии.

При появлении симптомов аллергии рекомендуется обращаться к врачу. Отъезд из города на период цветения деревьев лишь отсрочивает необходимость лечения, сообщает The Village.

Нередко тополиный пух становится причиной пожаров и загорания прошлогодней травы или мусора.

Само по себе загорание тополиного пуха не фиксировалось отдельно в наших сводках в этом году. 11 июня в 13:57 на площади в 150 кв.м. в коллективном саду УВЗ №3 горели мусор и прошлогодняя трава. В тот же день в 19:11 в коллективном саду УВЗ №7 на площади 500 кв.м. произошло загорание мусора и прошлогодней травы рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Пожарные отметили, что причины обоих загораний пока не установлены. Причиной могли стать как хозяйственная деятельность человека, так и поджог тополиного пуха со злым умыслом или без такового.