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Больница, в которой едва не скончалась беременная жительница Нижнего Тагила, отказалась сообщать итоги расследования инцидента
Сюжеты:
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Больница, в которой едва не скончалась беременная жительница Нижнего Тагила, отказалась сообщать итоги расследования инцидента

14 июня 2017, 15:50Здоровье и экологияПавел Щербина
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