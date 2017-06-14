Второй случай летального исхода от укуса клеща зафиксирован в Свердловской области

Как сообщает «Уралинформбюро» , от укуса клеща скончался 70-летний житель поселка Алтынай. Пенсионер не был привит.

По официальным сведениям Роспотребнадзора, на сегодняшний момент от укусов клещей пострадали более 16 тыс. свердловчан, 84 из них находятся в больницах с диагнозом «клещевой энцефалит».