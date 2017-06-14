Второй случай летального исхода от укуса клеща зафиксирован в Свердловской области
14 июня 2017, 14:20Здоровье и экология
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Второй случай смерти от укуса клеща зафиксирован в Свердловской области.
Как сообщает «Уралинформбюро», от укуса клеща скончался 70-летний житель поселка Алтынай. Пенсионер не был привит.
По официальным сведениям Роспотребнадзора, на сегодняшний момент от укусов клещей пострадали более 16 тыс. свердловчан, 84 из них находятся в больницах с диагнозом «клещевой энцефалит».
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