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Второй случай летального исхода от укуса клеща зафиксирован в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Второй случай летального исхода от укуса клеща зафиксирован в Свердловской области

14 июня 2017, 14:20Здоровье и экология
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