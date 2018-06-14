Доноры принимают поздравления на станции переливания крови в Нижнем Тагиле

База доноров в Нижнем Тагиле насчитывает около 25 тысяч человек. 4 222 донора являются почетными, которые сдали кровь не менее 40 раз.За 2017 год станция переливания крови приняла в своем учреждении 16 431 донора.

За год мы обрабатываем более 13 тонн крови. Работаем мы с активными донорами, среди них в том числе рабочие промышленных предприятий, государственные служащие, индивидуальные предприниматели, студенты рассказала TagilCity.ru заведующая отделением Татьяна Кузьмина.

Последние четыре года станция переливания крови в Нижнем Тагиле работает по предварительной записи.

В целом стабильность - это когда хорошо, ровно, когда мало осложнений и процент брака минимальный. Наша главная фигура - донор, а также реципиент, для которого мы стараемся пояснила заведующая отделением.

В конце лета 2014 года коллектив нижнетагильской Станции переливания крови переехал в новое здание, расположенное по улице Циолковского,23. Систему приема доноров упростили.

Раньше я ходил в старое здание пункта переливания крови. Для того чтобы сдать кровь, нужно было выстоять в очереди несколько часов. А вот после того как станция переливания крови переехала в новое здание - стало очень удобно. Сейчас все приемы строго по записи. Приходишь в отведенное тебе время и сдаешь спокойно кровь поделился с редакцией TagilCity.ru почетный донор Николай.

Станция переливания крови принимает всех желающих сдавать кровь добровольно, но далеко не каждый человек может выполнять данную функцию.

Общими противопоказаниями к донорству крови выступают следующие отклонения: инфекционные заболевания, удаление какого-либо органа, черепно-мозговая травма, отсутствие хронических и системных заболеваний. Запрещено сдавать кровь беременным и недавно родившим женщинам (с момента родов должен пройти как минимум год) пояснила заведующая отделением Нижнетагильской станции переливания крови.

С полным перечнем условий для будущего донора можно ознакомится на сайте spknt.ru.