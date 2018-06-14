Искра от сварки стала основной версией пожара на тагильском хладокомбинате (ВИДЕО)
14 июня, 20:30Здоровье и экология
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9 июня на территории бывшего тагильского хладокомбината произошел пожар, который длился пять суток. Предполагаемая причина возгорания — искра от сварочного аппарата.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам пожарных, сейчас опасности распространения огня и обрушения строения нет. На сегодняшний день в здании идет разборка утеплителя и проливка. Устанавливается нанесенный огнем ущерб.
Основная версия пожара — искра от сварочного аппарата в помещении холодильника, где проводились демонтажные работы.
Напомним, что пожар на территории бывшего хладокомбината произошел вечером 9 июня. Тушение огня длилось пять суток.
Видео: Тагил-ТВ
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