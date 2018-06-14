Комплекс мероприятий по улучшению экологии будет внедрен в Нижнем Тагиле

Комплексные мероприятия начали разрабатываться после того, как в мае Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству Свердловской области принять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух Нижнего Тагила.

Вопрос о принятии мер по улучшению экологии в Нижнем Тагиле обсуждался сегодня, 14 июня, во время совещания, в котором приняли участие представители регионального Минприроды, вице-губернатор области Алексей Орлов и временно исполняющий обязанности мэра города Владислав Пинаев.

Сейчас план по улучшению экологической обстановки находится в разработке и насчитывает 50 пунктов, пишет «Наша газета».