Комплекс мероприятий по улучшению экологии будет внедрен в Нижнем Тагиле
14 июня, 22:30Здоровье и экология
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Комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле разрабатывается Свердловским правительством.
Сюжеты: Нижний Тагил
Комплексные мероприятия начали разрабатываться после того, как в мае Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству Свердловской области принять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух Нижнего Тагила.
Вопрос о принятии мер по улучшению экологии в Нижнем Тагиле обсуждался сегодня, 14 июня, во время совещания, в котором приняли участие представители регионального Минприроды, вице-губернатор области Алексей Орлов и временно исполняющий обязанности мэра города Владислав Пинаев.
Сейчас план по улучшению экологической обстановки находится в разработке и насчитывает 50 пунктов, пишет «Наша газета».
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