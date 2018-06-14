Награждение тагильских медиков за многолетний труд прошло в администрации города

33 медицинских работника, среди которых медсестры, врачи, заведующие приемными отделениями, лаборанты и фельдшеры получили благодарственные письма от врио Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Он подчеркнул, что тагильские врачи работают в непростых условиях, но всегда стараются дать уверенность всем пациентам, приходящим к ним за помощью.

По словам главного врача ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4» Жанны Климовой, сейчас перед медиками города стоят задачи по повышению продолжительности жизни горожан, а также внедрению самых современных методов лечения и диагностики.