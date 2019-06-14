Жители Свердловской области сдали 150 литров крови за один день

Мероприятия, посвященные дню донора, прошли в Областной станции переливания крови, куда приехали доноры со всей Свердловской области. За один день удалось собрать 150 литров крови.

В этот день для доноров на Станции переливания крови играли музыканты филармонии. Как отметил глава медучреждения Александр Орлов, переливание крови и ее компонентов нуждается в поддержке более всего, так как полностью зависит от воли и желания доноров.