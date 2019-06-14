Жители Свердловской области сдали 150 литров крови за один день
Сегодня, 15:29Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Более трехсот человек в Свердловской области сдали кровь в Международный день донора, 14 июня, сообщает правительство региона.
Мероприятия, посвященные дню донора, прошли в Областной станции переливания крови, куда приехали доноры со всей Свердловской области. За один день удалось собрать 150 литров крови.
В этот день для доноров на Станции переливания крови играли музыканты филармонии. Как отметил глава медучреждения Александр Орлов, переливание крови и ее компонентов нуждается в поддержке более всего, так как полностью зависит от воли и желания доноров.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей