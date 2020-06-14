В Нижнем Тагиле хватает всех групп донорской крови
Сегодня, 13:56Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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14 июня отмечается Всемирный день донора крови. По данным станции переливания, в Свердловской области не отмечается нехватки донорской крови.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно донорскому светофору, на свердловской станции переливания имеется достаточное количество всех групп крови. На станции в Нижнем Тагиле также кровь имеется в достаточном количестве, как и в Каменске-Уральском.
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Критического минимума запас крови достиг на станциях переливания в Первоуральске, Краснотурьинске и в Екатеринбурге.
12 мая сообщалось, что в Свердловской области не хватает всех групп крови.
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