В Нижнем Тагиле в начале недели установится теплая и ветреная погода
Сегодня, 14:35Здоровье и экологияФото: pixabay
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Синоптики обещают, что в Нижнем Тагиле начало недели будет теплым и ветреным, в среду ожидаются дожди.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным сайта Гисметео, 15 июня в городе днем будет переменная облачность, температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер северный до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +11 градусов.
Во вторник, 16 июня, днем будет +23 градуса, облачно, без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +15 градусов.
17 июня в Нижнем Тагиле ожидаются дожди и гроза. Днем будет 17 градусов выше нуля. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура составит +11 градусов.
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