В Нижнем Тагиле в начале недели установится теплая и ветреная погода

По данным сайта Гисметео, 15 июня в городе днем будет переменная облачность, температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер северный до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +11 градусов.

Во вторник, 16 июня, днем будет +23 градуса, облачно, без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +15 градусов.