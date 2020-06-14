В оперштабе рассказали о количестве заболевших COVID-19 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:25Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным на 14 июня, в Нижнем Тагиле выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Число заболевших тагильчан с начала пандемии составило 364. Вчера COVID-19 зафиксировали у трех жителей Нижнего Тагила.
В Свердловской области за сутки выявили 254 случая заболевания, из них 200 — в Екатеринбурге. В регионе число заболевших составило 9325 человек. В России за стуки коронавирусом заразились 8 835 человек, общее число заразившихся — 528 964 человека.
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