В России за сутки выявлены 8 835 случаев COVID-19

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За последние сутки в России выявлено 8 835 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
Сюжеты: Коронавирус
Случаи заражения зафиксированы в 84 регионах. Из общего числа заболевших за стуки без симптомов переносили болезнь 3198, что составляет 36,2%. За стуки умерли 119 человек, из больниц за это время выписали 5 409 человек.
Общее число заразившихся за все время пандемии в России составило 528 964 человек. Провели 14,8 млн тестов, выздоровело 280 050 человек, скончались 6 948 россиян.
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