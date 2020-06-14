За сутки еще 254 свердловчанина заболели коронавирусом

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Екатеринбурге – там зарегистрировали 200 инфицированных.

За стуки из медучреждений выписали 123 свердловчан. В оперштабе рассказали, что 84 человека с подтверждённым коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 40 подключены к аппаратам ИВЛ. 617 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.