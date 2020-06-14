За сутки еще 254 свердловчанина заболели коронавирусом
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По сообщению оперативного штаба, в Свердловской области за сутки выявили 254 новых случая заражения коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Екатеринбурге – там зарегистрировали 200 инфицированных.
Также COVID-19 заразились жители Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Североуральска, Тугулымского и Режевского ГО.
За стуки из медучреждений выписали 123 свердловчан. В оперштабе рассказали, что 84 человека с подтверждённым коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 40 подключены к аппаратам ИВЛ. 617 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.
Общее количество заболевших в регионе достигло 9325 случаев, выздоровели 4144 пациента.
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