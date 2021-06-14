600 медицинских пиявок закупит поликлиника № 4 Нижнего Тагила

300 медицинских пиявок подрядчику необходимо поставить со 2 по 6 августа, еще 300 — в ноябре 2021 года на склад медучреждения на улице Новострой, 24.
При транспортировке товара сроком менее суток, пиявки могут быть доставлены в любой таре, заполненной дехлорированной водой. Если доставка занимает более 24 часов, товар нужно упаковать в плотный бязевый мешок с грунтом и уложить в посылочный ящик с опилками.
Пиявка должна быть здоровой, не иметь физических повреждений на теле и присосках. На спине должны быть две продольные оранжевые полосы с правильно повторяющимися расширениями. Брюшко оливково-зеленое, одноцветное с черными продольными полосами по бокам.
Срок «годности» после последнего кормления не менее трех месяцев, вес в голодном состоянии от 0,5 до 3,0 грамм. Кроме того, пиявка должна обладать резко выраженным сократительным рефлексом.
Поставщик должен иметь копию лицензии на осуществление деятельности по производству биологических лекарственных средств. На каждую партию товара необходимо предоставить сертификаты Минздрава РФ и аналитический паспорт с указанием даты последнего кормления и результатами испытаний.
Гарантия на товар составляет не менее шести месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 июня, итоги тендера будут подведены 8 июля 2021 года.