600 медицинских пиявок закупит поликлиника № 4 Нижнего Тагила

При транспортировке товара сроком менее суток, пиявки могут быть доставлены в любой таре, заполненной дехлорированной водой. Если доставка занимает более 24 часов, товар нужно упаковать в плотный бязевый мешок с грунтом и уложить в посылочный ящик с опилками.