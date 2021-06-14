Из-за роста числа заболевших коронавирусом перепрофилируют госпиталь в Екатеринбурге

Напомним, всю последнюю неделю в Свердловской области регистрируется свыше ста новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. В период с 12 по 13 июня диагноз лобораторно подтвердился еще у 136 свердловчан. Общее количество инцифицированных за весь период пандемии на Среднем Урале превысило отметку в 90,7 тысячи человек.