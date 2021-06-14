Из-за роста числа заболевших коронавирусом перепрофилируют госпиталь в Екатеринбурге

Из-за роста числа заболевших коронавирусом перепрофилируют госпиталь в Екатеринбурге
Из-за роста числа заболевших коронавирусом перепрофилируют госпиталь в Екатеринбурге
Сегодня, 10:34Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Под больных коронавирусом в связи с ростом количества заболевших вновь перепрофилируют Свердловской областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге.

Одно из крупнейших медучреждений региона вновь станет ковидным госпиталем. О таком решении Минздрава сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник в медицинских кругах.

По его словам, на борьбу с COVID-19 отдали не отдельные корпуса больниц, а хирургическое отделение, которое в последние месяцы принимало свердловчан на плановые операции.

Многие врачи, только начавшие восстанавливать забытые хирургические навыки, в недоумении от таких решений. Однако средний и младший медперсонал скорее доволен изменениями из-за надбавок к зарплате, отметил собеседник.

Напомним, всю последнюю неделю в Свердловской области регистрируется свыше ста новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. В период с 12 по 13 июня диагноз лобораторно подтвердился еще у 136 свердловчан. Общее количество инцифицированных за весь период пандемии на Среднем Урале превысило отметку в 90,7 тысячи человек.

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Екатеринбург
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