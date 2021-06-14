Снова принимать ковидных больных начала городская больница № 1 Нижнего Тагила

К сожалению, за последние дни возросло количество пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в госпитализации. В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения мы возвращаемся к ранее отработанному алгоритму работы. Организован второй приемный покой, изолирован малый корпус стационара для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией, прокомментировал главный врач Городской больницы № 1 Александр Павловских.