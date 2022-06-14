Цинк в реке и проверка на дымящей лесопилке. Главные экособытия Нижнего Тагила

За неделю с 6 по 13 мая газоанализатор редакции TagilCity.ru во время замеров не зафиксировал выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Почти всю неделю шли проливные дожди. Однако на посту УГМС у трамвайного кольца на улице Металлургов, 7 на Тагилстрое 6 мая, в понедельник, было выявлено превышение сероводорода от 1,1 до 1,5 ПДК.
При этом, в мае 10 дней из 31 тагильчане дышали грязным воздухом. Чаще всего были выявлены превышения сероводорода. Также газоанализатор редакции зафиксировал превышения диоксида азота и синильной кислоты.
Очень высокий уровень пыльцы березы прогнозируют синоптики в четверг и пятницу на этой неделе. Людям, страдающим аллергией, следует соблюдать меры безопасности: надевать очки, использовать респираторы, пить лекарственные препараты. Также врачи рекомендуют защищать окна сетками и чаще делать влажную уборку.
Опасная концентрация цинка и марганца выявлена в реке Тагил, которая втекает в Тагильский пруд. Пробы отбирали специалисты ФГБУ УГМС. Превышение ПДК может не только нанести вред экологии, но и здоровью местных жителей.
Законность сжигания отходов рядом с лесопилкой на Тагилстрое проверит районная прокуратура. Тагильчане жалуются, что задыхаются от запаха дыма, который вызывает кашель, чихание и слезоточивость. По словам местного жителя, он неоднократно безрезультатно жаловался на нарушения в различные ведомства. В скором времени администрация Тагилстроевского района собирается провести расширенное совещание о правильности утилизации отходов.
После жалоб жителей села Лая на запах горелого масла и фекалий из кафе «Милано» под Нижним Тагилом, Роспотребнадзор вынес представление владельцу заведения. Провести проверку на данный момент нельзя, так как введены ограничения на проведение надзорных мероприятий. Однако сельчане утверждают, что предупреждение не возымело воздействия и кафе продолжает отравлять воздух.