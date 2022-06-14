Цинк в реке и проверка на дымящей лесопилке. Главные экособытия Нижнего Тагила

На прошедшей неделе тагильчане дышали сероводородом, высокий уровень пыльцы березы прогнозируется в конце рабочей недели, а в реке Тагил выявлены цинк и марганец. Об этих и других события читайте в экологических итогах TagilCity.ru.

За неделю с 6 по 13 мая газоанализатор редакции TagilCity.ru во время замеров не зафиксировал выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Почти всю неделю шли проливные дожди. Однако на посту УГМС у трамвайного кольца на улице Металлургов, 7 на Тагилстрое 6 мая, в понедельник, было выявлено превышение сероводорода от 1,1 до 1,5 ПДК. При этом, в мае 10 дней из 31 тагильчане дышали грязным воздухом. Чаще всего были выявлены превышения сероводорода. Также газоанализатор редакции зафиксировал превышения диоксида азота и синильной кислоты. Десять дней за май фиксировались превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле Очень высокий уровень пыльцы березы прогнозируют синоптики в четверг и пятницу на этой неделе. Людям, страдающим аллергией, следует соблюдать меры безопасности: надевать очки, использовать респираторы, пить лекарственные препараты. Также врачи рекомендуют защищать окна сетками и чаще делать влажную уборку. Очень высокий уровень пыльцы березы ожидается в Тагиле на следующей неделе Опасная концентрация цинка и марганца выявлена в реке Тагил, которая втекает в Тагильский пруд. Пробы отбирали специалисты ФГБУ УГМС. Превышение ПДК может не только нанести вред экологии, но и здоровью местных жителей. Превышение нормы содержания цинка и марганца выявлено в реке Тагил Законность сжигания отходов рядом с лесопилкой на Тагилстрое проверит районная прокуратура. Тагильчане жалуются, что задыхаются от запаха дыма, который вызывает кашель, чихание и слезоточивость. По словам местного жителя, он неоднократно безрезультатно жаловался на нарушения в различные ведомства. В скором времени администрация Тагилстроевского района собирается провести расширенное совещание о правильности утилизации отходов. На дымящей лесопилке в Тагиле проведет проверку прокуратура Тагилстроевского района После жалоб жителей села Лая на запах горелого масла и фекалий из кафе «Милано» под Нижним Тагилом, Роспотребнадзор вынес представление владельцу заведения. Провести проверку на данный момент нельзя, так как введены ограничения на проведение надзорных мероприятий. Однако сельчане утверждают, что предупреждение не возымело воздействия и кафе продолжает отравлять воздух. Роспотребнадзор пригрозил наказанием владельцу кафе в Малой Лае за запах фекалий

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