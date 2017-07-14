20% мясной продукции забраковано Роспотребнадзором Свердловской области при проверке на качество

Из них в 179 надзорных мероприятиях выявлены нарушения. По результатам этих проверок было проведено 190 исследований. 49 из них признали продукцию неудовлетворительными по микробиологическим показателям: это составляет 16,8% от общего числа. По физико-химическим и санитарно-химическим показателям было исследовано 42 пробы мясной продукции. Из них 8 исследований – неудовлетворительные, что составляет 19%.