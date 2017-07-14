20% мясной продукции забраковано Роспотребнадзором Свердловской области при проверке на качество
На 2,75 млн рублей оштрафовал Роспотребнадзор хозяйствующие субъекты Свердловской области, допустившие нарушение нормативных требований качества при продаже мясной продукции.
Роспотребнадзор уделяет особое внимание качеству мясной продукции, поэтому надзорные мероприятия проводятся регулярно. Например, во 2-м квартале 2017 года было проведено 208 проверок в отношении торговых точек, продающих мясную продукцию.
Из них в 179 надзорных мероприятиях выявлены нарушения. По результатам этих проверок было проведено 190 исследований. 49 из них признали продукцию неудовлетворительными по микробиологическим показателям: это составляет 16,8% от общего числа. По физико-химическим и санитарно-химическим показателям было исследовано 42 пробы мясной продукции. Из них 8 исследований – неудовлетворительные, что составляет 19%.
Большая часть из фальсифицированной продукции – это колбасные изделия и мясные консервы. Во 2-м квартале было проверено 9 тонн мясной продукции. Из них 1,8 тонны забраковано, что составляет 20% от общего количества, сообщает Управление Роспотребнадзора Свердловской области.
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