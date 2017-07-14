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20% мясной продукции забраковано Роспотребнадзором Свердловской области при проверке на качество
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20% мясной продукции забраковано Роспотребнадзором Свердловской области при проверке на качество

14 июля 2017, 13:05Здоровье и экология
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