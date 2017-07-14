Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле с 14 по 16 июля

По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологические условия в Нижнем Тагиле препятствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение действует на всей территории городского округа Нижнего Тагила.