Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле с 14 по 16 июля
14 июля 2017, 21:45Здоровье и экология
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В период с 20 часов 14 июля до 20 часов 16 июля на территории Нижнего Тагила объявлены НМУ первой степени опасности.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологические условия в Нижнем Тагиле препятствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение действует на всей территории городского округа Нижнего Тагила.
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