«Утиные истории по-тагильски»: в парке ДК НТМК молодое поколение уток живет среди выброшенных жителями Нижнего Тагила бутылок и пивных банок (ФОТО)

Особую обеспокоенность тагильчан вызывает судьба фауны водоёмов паркового пруда.

Жалко парк на Тагилстрое. Среди мусора красивая природа. Очень много людей приходит в парк ДК НТМК кормить уток. И, кстати, молодое поколение уток плавает в грязи и пустых бутылках из-под пива поделился Александр Самойлов с подписчиками сообщества [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ.

По мнению тагильчан, одной из главных причин загрязнения парка является плохое воспитание его гостей.

Что поделать, видимо, у людей такое воспитание. Такой здесь контингент. Других мест отдыха в районе не так много. Потому, когда выпадают теплые дни, после них всегда всё завалено мусором сетует тагильчанка Анастасия.

В то же время некоторые отмечают недостаточные усилия по поддержанию порядка в парке со стороны комбината, в ведомстве которого он находится.

Сотрудники пресс-службы ЕВРАЗ-НТМК, в свою очередь, сообщили:

НТМК ежегодно отправляет определённую сумму средств на содержание парка Тагилстоевского района. Кроме того, запланирована его реконструкция.

Несмотря на проблемы с мусором, недавно флора этого парка пополнилась цаплей.

Чтобы цапле, уткам и другой живности парка жилось комфортнее, а его зелень и уют радовали глаз жителей Нижнего Тагила, инициативная группа тагильчан приняла решения провести в парке субботник в предстоящие выходные.