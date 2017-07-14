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«Утиные истории по-тагильски»: в парке ДК НТМК молодое поколение уток живет среди выброшенных жителями Нижнего Тагила бутылок и пивных банок (ФОТО)
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«Утиные истории по-тагильски»: в парке ДК НТМК молодое поколение уток живет среди выброшенных жителями Нижнего Тагила бутылок и пивных банок (ФОТО)

14 июля 2017, 13:40Здоровье и экологияПавел Щербина
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