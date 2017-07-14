Вещество для лечения устойчивого туберкулеза разработано учеными Санкт-Петербурга (ФОТО)
14 июля 2017, 19:40Здоровье и экология
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В России найден способ, как побороть туберкулез, устойчивый к лекарствам.
Химикам Санкт-Петербургского университета и НИИ Фтизиопульмонологии Минздрава удалось открыть способ борьбы с устойчивой формой туберкулеза.
Открытие позволит начать разработку новых методов лечения туберкулеза, особенно тех форм, при которых микобактерии не реагируют на лекарства, предназначенные для лечения данного заболевания.
В основе разработки — вещество класса нитрофуранов, которое эффективно борется с бактериями туберкулеза, но в то же время очень токсично для человека.
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Фото: «Известия»
Ученым удалось изменить структуру соединений данного вещества и снизить его токсичность без потери полезных свойств. Испытания показали эффективность изобретения, сообщает газета «Известия».
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