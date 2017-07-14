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Вещество для лечения устойчивого туберкулеза разработано учеными Санкт-Петербурга (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вещество для лечения устойчивого туберкулеза разработано учеными Санкт-Петербурга (ФОТО)

14 июля 2017, 19:40Здоровье и экология
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