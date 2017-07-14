Вещество для лечения устойчивого туберкулеза разработано учеными Санкт-Петербурга (ФОТО)

Химикам Санкт-Петербургского университета и НИИ Фтизиопульмонологии Минздрава удалось открыть способ борьбы с устойчивой формой туберкулеза.

Открытие позволит начать разработку новых методов лечения туберкулеза, особенно тех форм, при которых микобактерии не реагируют на лекарства, предназначенные для лечения данного заболевания.

В основе разработки — вещество класса нитрофуранов, которое эффективно борется с бактериями туберкулеза, но в то же время очень токсично для человека.

Фото: «Известия»

Ученым удалось изменить структуру соединений данного вещества и снизить его токсичность без потери полезных свойств. Испытания показали эффективность изобретения, сообщает газета «Известия».