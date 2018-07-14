Смог добавится к дождям и грозам в Свердловской области с 14 по 18 июля
Сегодня, 16:20Здоровье и экология
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Помимо дождей и гроз, на территории Свердловской области с 14 июля ожидается наступление смога. Метеорологи объявили о сохранении неблагоприятных метеорологических условий до 20:00 18 июля.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
С 14 июля уральские метеорологи предсказывают возникновение смога на территории Свердловской области. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей сохранятся до 20:00 18 июля.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», дождливая погода сохранится в регионе на протяжении следующей недели.
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